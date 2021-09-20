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    Esenyurt'ta bıçaklı kavga

    Bıçaklı saldırgan, defalarca bıçakladığı adamı sokak boyunca kovaladı. Olay anı çevredekiler tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 10:41
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    Esenyurt'ta bıçaklı kavga

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde, iki kişi arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

    DEFALARCA BIÇAKLADI

    Kavgaya dönüşen olayda şahıslardan biri karşı tarafı bıçaklamaya başladı. Peş peşe bıçak darbesi alan adam canını kurtarmak için kaçmaya çalıştı.

    KAÇMAK İSTEDİ KURTULAMADI

    Fakat öfkesine hakim olamayan saldırgan, sokak ortasında şahsı kovaladı.

    Çevredeki vatandaşlar saldırganın korkusundan kavgaya müdahale edemezken, yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt'ta bıçaklı kavga

    Esenyurt ta bıçaklı kavga #1

    Esenyurt ta bıçaklı kavga #2

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