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    Esenyurt'ta bıçaklı tadilat kavgası kamerada

    Dükkanlarında yapılan tadilat yüzünden yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kişiler arasında çıkan bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 03.11.2020 - 09:39
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 09:55
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    Esenyurt'ta bıçaklı tadilat kavgası kamerada

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi 1109. Sokak’ta iddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kişiler tarafından işletilen dükkanda yapılan tadilattan çıkan gürültüden, yine yabancı uyruklu komşu işletmeciler rahatsız oldu.

    İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Önce tadilat yaptırılan dükkanın içinde birbirine yumruk yumruğa giren grubun kavgası sokağa taştı.

    GRUBU ÇEVREDEKİLER AYIRDI

    Sokakta bir kişi, kavga ettiği gruba bıçak çekerken; grup, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı.

    Yaşanan kavga anları ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt'ta bıçaklı tadilat kavgası kamerada ViDEO

    Esenyurt ta bıçaklı tadilat kavgası kamerada #1

    Esenyurt ta bıçaklı tadilat kavgası kamerada #2

    Esenyurt ta bıçaklı tadilat kavgası kamerada #3

    Esenyurt ta bıçaklı tadilat kavgası kamerada #4

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