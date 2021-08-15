Esenyurt'ta bir baba, kızına attığı tokatla asansör aynasını çatlattı

Esenyurt'ta bir baba, kızına attığı tokatla asansör aynasını çatlattı

İstanbul Esenyurt'ta bir adam kızına asansörde tokat attı. Tokadın etkisiyle asansörün camı çatlarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan lüks bir rezidansta meydana gelen olayda yabancı uyruklu M.A. adlı kişi, havuzda fazla vakit geçirdiği gerekçesiyle kızını havuz kenarında darp etti.

ASANSÖRDE TOKAT ATTI, AYNA ÇATLADI

Kızını eve götürmek isteyen şahıs, asansörde de ona tokat attı. Tokadın etkisiyle asansörün camı çatladı. O anlar anbean asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kızına tokat attı asansör aynasını çatlattı VİDEO

BABA GÖZALTINA ALINDI, KIZ KORUMA ALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli M.A, Esenyut'ta bir sitede yakalanarak gözaltına alınırken, kız ise koruma altına alındı.

Emniyette yapılan işlemlerde mağdur, şikayetçi olmadı. Cumhuriyet Savcısı talimatıyla mağdur, avukat huzurunda ifadesi alındıktan sonra ailesine teslim edildi. Şüpheli şahıs ise, ifadesi alındıktan sonra Aile İçi Şiddet bürosuna teslim edildi.