Hızla akan trafiğe aldırış etmeyen bir grup çocuk, yanlarındaki köpekle birlikte gelin arabasının önünü kesti. Araçların hızla ilerlediği ve çocukların koştuğu anlar yürekleri ağızlara getirdi.

Dün öğlen saatlerinde İstanbul Esenyurt'taki Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde bir grup çocuk, yoldan geçen gelin arabasının önünü keserek bahşiş almaya çalıştı.

Tehlikeye aldırmayan çocuklardan biri ise aracın durmaması üzerine bagaj kısmına çıktı.

ÇOCUKLAR YOLA ATLADI

Bir süre seyir halindeki aracın bagajında kalan çocuk, daha fazla duramayınca yola atladı. Yaşanan o tehlikeli bahşiş oyunu ise kameralara anbean yansıdı.

Esenyurt'ta bir grup çocuk, trafikteki gelin arabasının önüne atladı VİDEO









