Akçaburgaz Mahallesi’ndeki bir apartmanın 5’inci katında terası temizleyen T.Ç. isimli kadın, bilinmeyen bir nedenle düşerek zemine çakıldı. O anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Akçaburgaz Mahallesinde bulunan apartmanın 5’inci kattaki terasında temizlik yapan T.Ç. (48), saat 14.00 sıralarından henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı T.Ç., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan T.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattı.

T.Ç.'nin düştüğü anlar ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt’ta bir kadın, 5’inci katın terasından düştü VİDEO



“BALKONU SİLİYORDU HERALDE”

Görüntülerde T.Ç.'nin düştüğü ve sokaktaki insanların panik yaptığı anlar yer aldı. Yaşananları anlatan bir görgü tanığı ise, “Düşmüş. Balkonu siliyordu herhalde. Tam olarak ne yaptığını bilmiyorum. Ben geldiğimde orada yatıyordu.” ifadelerini kullandı.