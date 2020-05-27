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    Esenyurt'ta bir kadın lüks cipe çöp döktü

    Bir binanın önüne park edilen lüks cipin yıkanmasına sinirlenen kadın, yanına getirdiği çöp kutusundaki çöpleri dökerek, araca zarar verdi. Araç sahibi ve kadın birbirlerinden şikayetçi oldu.
    • DHA
    • 27.05.2020 - 13:06
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    Esenyurt'ta bir kadın lüks cipe çöp döktü

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi'ndeki evinin önüne her zamanki gibi lüks cipini park eden Şaban G., aracı yıkamaya başladı.

    Komşusu Ayser S., bu duruma sinirlenerek, "Burası oto yıkama yeri mi? Lüks arabaya biniyorsun, kapının önünde yıkamaya kalkıyorsun." diyerek tepki gösterdi.

    Kadın, sonra yanında getirdiği kutudaki çöpleri aracın üzerine boşalttı.

    Evinin önündeki lüks cipe çöp döktü İZLE

    İKİSİ DE BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

    Aracının kaputunda çıkmayan izler oluştuğunu görünce çok sinirlenen Şaban G., kadın ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

    Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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