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Esenyurt'ta bir kadın lüks cipe çöp döktü

Esenyurt'ta bir kadın lüks cipe çöp döktü

Bir binanın önüne park edilen lüks cipin yıkanmasına sinirlenen kadın, yanına getirdiği çöp kutusundaki çöpleri dökerek, araca zarar verdi. Araç sahibi ve kadın birbirlerinden şikayetçi oldu.