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- Esenyurt’ta bir kadın oğlu ve eşinden dayak yedi
Esenyurt’ta bir kadın oğlu ve eşinden dayak yedi
- İHA
- 09.05.2021 - 16:50
- Güncelleme : 09.05.2021 - 17:14
Anneler Günü'nde İstanbul’un Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi’nde bir kadın şiddet gördü.
Yosma A. isimli kadın, evinin balkonunda oğlu Tolga A. ve eşi Ekrem A. tarafından yumrukla darbedildi.
O anları gören komşulardan biri, cep telefonuyla görüntüleyerek polise de ihbarda bulundu.
“30 YILLIK EŞİM”
İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kadın ile görüştü.
Dayak yiyen kadın şikayetçi olmadığını belirterek, "30 yıllık eşim özel bir sebeple kavga ettik" dediği öğrenildi.
Esenyurt'ta Anneler Günü'nde eşi ve oğlundan dayak yedi VİDEO
FERYAT FİGAN YARDIM İSTEDİ
Darp anına ilişkin görüntülerde ise kadının balkon demirlerine tutunarak “imdat” diyerek yardım istediği görülüyor.
Görüntülerin devamında da kadının kendini döven kocası ile oğluna 'elini çek' diyerek bağırması yer alıyor.