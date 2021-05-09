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Esenyurt’ta bir kadın oğlu ve eşinden dayak yedi

Esenyurt’ta bir kadın oğlu ve eşinden dayak yedi

Anneler Günü'nde bir kadının evinin balkonunda kocası ve oğlu tarafından darbedildiği anlar kameralara yansıdı. Kadın, eşinden ve oğlundan şikayetçi olmadı.