Esenyurt'ta bir kişi 11’inci kattan havuza düşerek öldü

Esenyurt'ta bir kişi 11’inci kattan havuza düşerek öldü

50 yaşındaki talihsiz adamın balkondan havuza düştüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Bahçeşehir Koza Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitenin 11’nci katındaki dairede oturan Cemal Türköz (50) iddiaya göre balkondan düştü.

Türköz'ün sitenin havuzuna düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredekiler olayı görerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Cemal Türköz, hastanede hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta bir kişi 11’inci kattan havuza düşerek öldü İZLE

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.