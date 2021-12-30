Esenyurt'ta bir şahıs, eşinin arabasını hurdaya çevirdi

Eşiyle boşanma aşamasında olan adam, tartışma sonucu eşine ait otomobili pert etti. O anlar ise kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta yaşanan olayda, Gökhan S. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi, Damla S.'nin yaşadığı sokağa geldi.

TABANCA KABZASIYLA ARACA ZARAR VERDİ

Burada telefonda eşi ile tartışan adam, öfkesine hakim olamayarak eşine ait sokak üzerinde park halindeki otomobilin, kurusıkı tabancanın kabzası ile camına vurmaya başladı.

Hızını alamayan Gökhan S., aracın aynalarını kırıp, ardından elleriyle lüks otomobilin tamponunu söktü.

HIZINI ALAMADI ARACIYLA ÇARPTI

En sonunda cipine binen öfkeli eş bir süre olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra yine sokağa gelen Gökhan S. cipiyle eşinin par halindeki aracına çarpıp olay yerinden ayrıldı.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Gökhan S., polisler tarafından yaklaşık 1 saat sonra kurusıkı tabancasıyla beraber yakalanarak, ifadesi alınmak karakola götürülürken, eşi Damla S.'nin şikayetçi olduğu öğrenildi.

"ARABAYI PERT EDİP GİDİYOR"

Yaşanan olayı anlatan Abdullah Gümüştaş, "Önce konuşmuşlar. Ufak bir tartışmadan sonra burayı terk ediyorlar. Daha sonra buraya geliyor. Arabanın camını, etrafını kırıyor. Arabayı pert ediyor. Daha sonra kaçıp, gidiyor. Buradan fazla uzaklaşmadan polisler yakalıyor" dedi

























