Euro
9.5422
0.41%
Dolar
7.8627
0.26%
Altın
464.08
0.06%
Borsa
1.371
0%
Bitcoin
150.133
1.24%
EXEN Coin
10.88
3.81%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Esenyurt'ta bir şüphelinin üzerinden döner bıçağı çıktı

    Gece bekçileri durumundan şüphelendikleri bir kişinin üzerinden kemer görünümlü döner bıçağı ele geçirdi.
    • DHA
    • 14.12.2020 - 07:23
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 07:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta bir şüphelinin üzerinden döner bıçağı çıktı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bekçiler dün akşam saatlerinde sokak üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

    Üst araması yapan ekipler, şüphelide herhangi bir şey bulamadı.

    KEMER GÖRÜNÜMLÜ DÖNER BIÇAĞI

    Bunun üzerine bekçiler, şüpheliden kemerini de çıkarmasını istedi. Yapılan detaylı aramada kemerin içinde 60 santim uzunluğunda döner bıçağı çıktı.

    Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Esenyurt ta bir şüphelinin üzerinden döner bıçağı çıktı #1

    Esenyurt ta bir şüphelinin üzerinden döner bıçağı çıktı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir