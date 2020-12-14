Esenyurt'ta bir şüphelinin üzerinden döner bıçağı çıktı

Esenyurt'ta bir şüphelinin üzerinden döner bıçağı çıktı

Gece bekçileri durumundan şüphelendikleri bir kişinin üzerinden kemer görünümlü döner bıçağı ele geçirdi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bekçiler dün akşam saatlerinde sokak üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Üst araması yapan ekipler, şüphelide herhangi bir şey bulamadı.

KEMER GÖRÜNÜMLÜ DÖNER BIÇAĞI

Bunun üzerine bekçiler, şüpheliden kemerini de çıkarmasını istedi. Yapılan detaylı aramada kemerin içinde 60 santim uzunluğunda döner bıçağı çıktı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.