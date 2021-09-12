Haberler

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta borç yüzünden arkadaşını bıçakladı

Esenyurt'ta borç yüzünden arkadaşını bıçakladı

Borç meselesi nedeniyle iş arkadaşını gözünü bile kırpmadan bıçaklayan şahıs, olay yerinden kaçtı. Bir benzinlikle kıskıvrak yakalanan şahsın kavga anları ise kameralara anbean yansıdı.