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- Esenyurt'ta borç yüzünden arkadaşını bıçakladı
Esenyurt'ta borç yüzünden arkadaşını bıçakladı
- İHA
- 12.09.2021 - 09:39
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iş arkadaşları arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
İlerleyen dakikalarda taraflardan birinin küfür etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.
ARKADAŞINI BIÇAKLADI
Olay M.A.M.M’nin tartıştığı arkadaşı M.A.’yı defalarca bıçaklamasıyla son buldu.
Yaşananlar sonrasında M.A.M.M. isimli şahıs kayıplara karışırken sırtından üç bıçak darbesi alan M.A. ise Esenyurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
KAÇAK SALDIRGAN YAKALANDI
Durumun polise intikali sonrasında Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde bir benzinlikte olduğu tespit edilen M.A.M.M isimli şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan M.A.M.M. karakoldaki işlemlerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli işlemlerin tamamlanmasıyla M.A.M.M tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.