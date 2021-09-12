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    Esenyurt'ta borç yüzünden arkadaşını bıçakladı

    Borç meselesi nedeniyle iş arkadaşını gözünü bile kırpmadan bıçaklayan şahıs, olay yerinden kaçtı. Bir benzinlikle kıskıvrak yakalanan şahsın kavga anları ise kameralara anbean yansıdı.
    • İHA
    • 12.09.2021 - 09:39
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    Esenyurt'ta borç yüzünden arkadaşını bıçakladı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iş arkadaşları arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

    İlerleyen dakikalarda taraflardan birinin küfür etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.

    ARKADAŞINI BIÇAKLADI

    Olay M.A.M.M’nin tartıştığı arkadaşı M.A.’yı defalarca bıçaklamasıyla son buldu.

    Yaşananlar sonrasında M.A.M.M. isimli şahıs kayıplara karışırken sırtından üç bıçak darbesi alan M.A. ise Esenyurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

    KAÇAK SALDIRGAN YAKALANDI

    Durumun polise intikali sonrasında Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde bir benzinlikte olduğu tespit edilen M.A.M.M isimli şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan M.A.M.M. karakoldaki işlemlerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli işlemlerin tamamlanmasıyla M.A.M.M tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.

    Esenyurt ta borç yüzünden arkadaşını bıçakladı #1

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