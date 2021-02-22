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    Esenyurt'ta borcunu ödemeyen arkadaşını silahla vurdu

    Kendisine borcu olan arkadaşını, kız arkadaşı ile birlikte tuzağa düşüren şahıs, arkadaşını otomobilin içinde silahla vurdu. Ardından araçtan atarak kaçtı.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 13:31
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    Esenyurt'ta borcunu ödemeyen arkadaşını silahla vurdu

    12 Şubat Cuma günü 09.00 sıralarında, Esenyurt'un Gökevler Mahallesi'nde  C.B., kendisine borcu olan A.P.'ye ulaşamayınca kız arkadaşı E.D. ile birlikte plan kurdu. Sahte sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atan E.D., A.P. ile görüşmek istedi. Mesajlara karşılık veren A.P., görüşme talebini kabul etti.

    SİLAH DOĞRULTTU

    Çift, buluşma saatinde A.P.'nin kaldığı sitenin önüne otomobilleri ile geldi. Otomobilde saklanan C.B., A.P. arabaya biner binmez yanında getirdiği tabancıyı doğrulttu.

    Araba içinde başlayan kavgada C.B., kendisine borcu olan A.P.'ye ateş etti. Bu sırada araya girmeye çalışan E.D. ile tuzağa düşen A.P. kurşunların hedefi oldu. Silahlı saldırgan, yaralı A.P.'yi araçtan atıp, olay yerinden uzaklaştı.

    Esenyurt ta borcunu ödemeyen arkadaşını silahla vurdu #1

    OTO YIKAMAYA GİTTİ

    Olayın şokunu atlatamayan genç kız, bir sağlık merkezine sığındı. Bu sırada kız arkadaşını bırakan C.B., bir oto yıkama işletmesine giderek arabasındaki kan izlerini yıkatmaya çalıştı.

    BASKIN DÜZENLENDİ

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda arabanın yerini tespit ederek, oto yıkamaya baskın düzenledi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Şahsı ve aracı oto yıkamaya ekipler, C.B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, olayı itiraf etti. Olayda kullanılan 2 tabancayı bir arsaya gömdüğünü söyledi.

    Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda E.D. ile C.B. adliyeye sevk edildi. A.P.'nin silahla yaralanıp, otomobilden atıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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