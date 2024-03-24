Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında kavga İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki bir çiftin arasındaki tartışmaya aile büyükleri de dahil olunca olay büyüyerek kısa sürede kavgaya döndü.

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İHA

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi’nde, boşanma aşamasındaki bir çiftin arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık üzerine aile büyükleri, bir araya geldi.

Kavga sokağa taştı, sopalarla birbirlerine girdiler

Taraflar arasında da tartışma çıkınca olay büyüyerek kavgaya döndü. Sokağa taşan kavga da taraflar sopalarla ve yumruklarla birbirine girdi.

Kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, aile üyelerinin birbirine saldırdığı ve sopalarla vurduğu anlar yer aldı.

Öte yandan, ihbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından kavgadaki taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)