Haberler

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta bu kez ‘uzak mesafeye gidemem’ tartışması

Esenyurt'ta bu kez ‘uzak mesafeye gidemem’ tartışması

Bir taksici, aracının muayeneye gideceğini söyleyerek uzak mesafe yolculuk isteyen müşterisini indirmek istedi. Yolcu ile sürücü arasında tartışma çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.