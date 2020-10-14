Emniyet, Esenyurt'ta bulunan ruhsatsız taksi duraklarına yönelik çalışma başlattı. Denetim sonucunda 6 ruhsatsız 6 taksi durağı mühürlendi.

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen taksicilerin öldürülmesi olaylarının ardından Esneyurt'taki taksi duraklarına ilişkin denetimler de sıklaştı.

Geçtiğimiz aylarda Esenyurt ilçesinde iki farklı kavgada dört taksi şoförü hayatını kaybetti.

RUHSATSIZ DURAKLAR TESPİT EDİLDİ

Bu konuda çalışmalarını yoğunlaştıran Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı taksi duraklarının ruhsatsız çalıştırıldığını tespit etti.

Esenyurt'ta bulunan ruhsatsız taksi durakları mühürlendi VİDEO







6 DURAK KAPATILDI

İBB Zabıta ekipleri ile koordineli yürütülen çalışmayla ilçede bulunan 6 ruhsatsız taksi durağı kapatıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Esenyurt İlçe Emniyet müdürlüğü ve zabıta ekipleri çalışmalarına devam ediyor.



