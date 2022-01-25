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    Esenyurt'ta buzlu yolda araçlara çarpan kamyon

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yokuş aşağı kayarak, önce bir servise ardından da otomobile çarpıp durabildi.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 16:05
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    Esenyurt'ta buzlu yolda araçlara çarpan kamyon

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı kazalara sebep oluyor.

    Esenyurt ilçesinde seyie halinde olan bir kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolda kalan bir servis minibüsüne çarptı.

    ŞOFÖRÜN KARLA İMTİHANI

    Kaza sonrası kaymaya başlayan kamyonun arkasından koşan bir vatandaş ise "Kaçın" diye bağırarak çevredekileri uyardı. Kamyon metrelerce ileride başka bir araca çarpıp dururken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt'ta buzlu yolda araçlara çarpan kamyon sürücüsüne tepki

    Esenyurt ta buzlu yolda araçlara çarpan kamyon #1

    Esenyurt ta buzlu yolda araçlara çarpan kamyon #2

    Esenyurt ta buzlu yolda araçlara çarpan kamyon #3


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