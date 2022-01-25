Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yokuş aşağı kayarak, önce bir servise ardından da otomobile çarpıp durabildi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kazalara sebep oluyor.

Esenyurt ilçesinde seyie halinde olan bir kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolda kalan bir servis minibüsüne çarptı.

ŞOFÖRÜN KARLA İMTİHANI

Kaza sonrası kaymaya başlayan kamyonun arkasından koşan bir vatandaş ise "Kaçın" diye bağırarak çevredekileri uyardı. Kamyon metrelerce ileride başka bir araca çarpıp dururken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta buzlu yolda araçlara çarpan kamyon sürücüsüne tepki