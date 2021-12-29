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- Esenyurt'ta çaldıkları araca 'İşte böyle çalarız' yazan hırsızlar yakalandı
Esenyurt'ta çaldıkları araca 'İşte böyle çalarız' yazan hırsızlar yakalandı
- İHA
- 29.12.2021 - 17:51
- Güncelleme : 29.12.2021 - 18:53
İstanbul Esenyurt’ta hırsızlar, çaldıkları panelvan aracı kullanarak inşaat malzemelerinin olduğu bir depoyu soydu.
Hırsızlar, işleri bittikten sonra çalıntı panelvanı sokak ortasında bıraktı.
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen hırsızlık olayında şahısların, çalıntı araçla hırsızlık yaptıkları yetmezmiş gibi bir de aracın üzerine "İşte böyle çalarız" yazmaları dikkat çekti.
KAYITLAR İNCELENDİ
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin olayları gerçekleştirdikleri yer ve kaçış güzergahlarında bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
Esenyurt'ta çaldıkları araca 'İşte böyle çalarız' yazan hırsızlar yakalandı VİDEO
3 HIRSIZ, GÖZALTINA ALINDI
28 Aralık'ta şüphelilerden U.K. isimli yaşı küçük şahıs, kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Aynı gün T.Ş. isimli yaşı küçük şahıs ile E.D.D. isimli şahıs da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
MALZEMELERİ BİT PAZARINDA SATTILAR
Şüphelilerin, çaldıkları oto malzemelerini Esenyurt ilçesindeki “Bit Pazarı” olarak tabir edilen pazar yerinde sattıkları tespit edildi.