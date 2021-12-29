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Esenyurt'ta çaldıkları araca 'İşte böyle çalarız' yazan hırsızlar yakalandı

Esenyurt'ta çaldıkları araca 'İşte böyle çalarız' yazan hırsızlar yakalandı

Çaldıkları araçla inşaat malzemelerinin olduğu bir depoyu soyan, ardından aracın üzerine 'İşte böyle çalarız' yazan hırsızlar, yakalanarak gözaltına alındı.