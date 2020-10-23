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- Esenyurt’ta çaldıkları otomobili iterek benzinliğe getirdiler
Esenyurt’ta çaldıkları otomobili iterek benzinliğe getirdiler
Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntüler üzerine hırsız, aracı çaldığını itiraf etti.
- İHA
- 23.10.2020 - 12:08
- Güncelleme : 23.10.2020 - 12:29
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde eski model bir aracı çalan hırsızlık şüphelileri, çaldıkları aracı iterek Avcılar’da bir benzin istasyonuna getirdi.
Aracın en son yakıt aldığı istasyon çevresinde çalışma yapan polis, hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakaladı.
İTİRAF ETTİ
Hırsızlık şüphelisi, polis merkezine götürülürken aracı çaldığını itiraf ettiği öğrenildi.
Esenyurt’ta çaldıkları otomobili iterek benzinliğe getirdiler ViDE
O ANLAR KAMERADA
Hırsızlık şüphelisi adamın aracı iterek benzin istasyonuna götürdüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.