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    Esenyurt’ta çaldıkları otomobili iterek benzinliğe getirdiler

    Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntüler üzerine hırsız, aracı çaldığını itiraf etti.
    • İHA
    • 23.10.2020 - 12:08
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 12:29
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    Esenyurt’ta çaldıkları otomobili iterek benzinliğe getirdiler

    İstanbul’un Esenyurt ilçesinde eski model bir aracı çalan hırsızlık şüphelileri, çaldıkları aracı iterek Avcılar’da bir benzin istasyonuna getirdi.

    Aracın en son yakıt aldığı istasyon çevresinde çalışma yapan polis, hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakaladı.

    İTİRAF ETTİ

    Hırsızlık şüphelisi, polis merkezine götürülürken aracı çaldığını itiraf ettiği öğrenildi.

    Esenyurt’ta çaldıkları otomobili iterek benzinliğe getirdiler ViDE

    O ANLAR KAMERADA

    Hırsızlık şüphelisi adamın aracı iterek benzin istasyonuna götürdüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Esenyurt’ta çaldıkları otomobili iterek benzinliğe getirdiler #1

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