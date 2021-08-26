Esenyurt’ta çalıntı olduğu iddia edilen kamyonla kaza yaptı

Sokağa dönüş sırasında hız nedeniyle elektrik direklerine çarpan sürücünün o anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde çalıntı olduğu iddia edilen bir yük kamyonu, süratli bir şekilde ara sokağa daldı.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Önce elektrik tellerini koparan kamyon, sonrasında ise sokakta bulunan iki elektrik direğine çarptı. Kazanın etkisiyle devrilen elektrik direklerinde ufak çaplı patlamalar yaşanırken, vatandaşlar ise ezilmekten son anda kurtuldu.

Esenyurt’ta çalıntı olduğu iddia edilen kamyon dehşet saçtı

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kamyon sürücüsü bölgeden uzaklaşırken, çevredekiler polise ihbarda bulundu. Polis sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

"BİR ANDA DİREKLERİ YIKTI"

Olay anlarını gören çevre sakini Nurgül Say, “Kamyonet yukarıdan sokağa girdi ve bir anda direkleri yıktı. Kazanın nasıl olduğunu anlayamadık. O sırada bizim çocuklarımız sokakta oynuyordu ama Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Olay sonrasında kamyon sürücüsü hemen olay yerinden uzaklaştı. Kazadan sonra ise yukarıdaki sokakların hiçbirinde elektrikler yoktu. Ne diyelim olanlar oldu ama şükür ki çocuklarımız ucuz kurtuldu.” dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ SOKAKTAYDI"

Bir başka görgü tanığı ise “Olay akşam 5-6 gibi yaşandı. Kamyon yukarıdaki sokağa girmek istedi ama dönemeyince alt sokağa girdi. Tabii orası da dar olduğu için önce elektrik direğine ve arabalara çarptı, sonrasında ise bütün elektrik kablolarını koparttı. Sokakta çocuklar vardı ama Allah'tan hiçbirine bir şey olmadı.” diye konuştu.