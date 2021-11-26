İnönü Mahallesi'ne annesini almak için giden genç, kontağı açık bırakarak araçtan indi. Başka bir otomobil ile bölgeye yaklaşan iki şahıstan biri, çalışır haldeki araca binerek bölgeden uzaklaştı.

Esenyurt'un İnönü Mahallesi'nde Fevzi Ünal'ın oğlu, annesi Ülkü Ünal'ı almak için, iş yerinin bulunduğu sokağa gitti. Aracı çalışır halde bırakıp aşağıya inen genç, annesini beklmeye başladı.

Bu sırada aynı sokağa otomobil ile gelen iki şahıstan biri araçtan inerek, etrafı kontrol etti.

ÇALIŞIR HALDEKİ ARACI ÇALDILAR

Otomobil içerisindeki arkadaşına park için yardım eder gibi yapan şahıs, çalışır halde bırakılan araca binerek bölgeden uzaklaştı.

Araç sahibi ve sokakta bulunan esnaf aracın arkasından koşmaya başlasa da engel olamadı.

Esenyurt'ta çalışır haldeki otomobil çalındı ViDEO

OTOMOBİLLE KAPKAÇ YAPTILAR

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahısları yakalama çalışması başlatırken, iki şahsın çaldığı otomobil ile Pendik'te kapkaç yaptığı öne sürüldü.

OLAY ANI ANLATILDI

Fevzi Ünal, "Aracı park ediyor. Araç çalışır vaziyette. Başka bir araç geliyor. Bizim otomobilimizin önünü kesiyor. İleri geri manevralar yapıyor. Çocuklar da burada muhabbet ediyor. O arada araçtan inen çocuk, otomobili alıp kaçıyor. PTS kayıtlarında var. Ondan sonra araç kayıp. Hemen polise haber verdik. Eşimi bekliyor zaten. Hemen çıkacaklar. O sırada diğer araç sıkıştırıyor. Otomobili alıp kaçıyorlar." şeklinde konuştu.

















