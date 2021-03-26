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    Esenyurt’ta çamaşır asarken 4’üncü kattan düştü, hayatını kaybetti

    2 çocuk annesi kadın, 4’üncü katta çamaşır asarken dengesini kaybedip düştü. Hastaneye kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 26.03.2021 - 15:49
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 16:01
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    Esenyurt’ta çamaşır asarken 4’üncü kattan düştü, hayatını kaybetti

    Esenyurt Fatih Mahallesi’nde 4 katlı binanın son katında pencere kenarında çamaşırlığa uzanan 2 çocuk annesi kadın, bir anda dengesini kaybetti.

    Metrelerce yüksekten düşen kadının yardımına çığlık sesini duyan komşuları yetişti.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

    Yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın, hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde kadının düştüğü pencerede çamaşırlığın kırık olduğu görüldü.

    “NASIL DÜŞTÜĞÜNÜ HİÇ BİLMİYORUZ”

    Çevredeki vatandaşlardan biri olay anına ilişkin, “Bir anda çığlık sesi duyduk, sesi duyup aşağıya indik. Nasıl düştüğünü hiç bilmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Esenyurt’ta çamaşır asan kadın 4’ncü kattan düşerek öldü VİDEO

    GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

    Düşme anına ilişkin güvenlik kameralarının kayıtlarına bakıldığında, kadın düşmeden birkaç saniye önce çocukların kapının önünden geçtiği görüldü.

    Esenyurt’ta çamaşır asarken 4’üncü kattan düştü, hayatını kaybetti #1

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