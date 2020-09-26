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    Esenyurt'ta çantasını aldıkları kadını sürüklediler

    Esenyurt'ta çantasını vermek istemeyen bir kadını otomobil ile sürükleyen ve birçok suçtan kayıtları bulunan 4 şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 26.09.2020 - 09:44
    • Güncelleme : 26.09.2020 - 09:44
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    Esenyurt'ta çantasını aldıkları kadını sürüklediler

    Esenyurt'taki Balıkyolu Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde meydana gelen olayda, otomobildeki 4 şüpheli adres sorma bahanesiyle yabancı uyruklu bir kadının yanına yaklaşarak çantasını alıp, kaçmaya çalıştı.

    Çantasını vermek istemeyen kadın ise sürüklendi. Şikayet üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Esenyurt ta çantasını aldıkları kadını sürüklediler #1

    Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından güvenlik kamera kayıtları incelenerek şüpheliler tespit edildi.

    Esenyurt'ta çantasını aldıkları kadını sürüklediler VİDEO

    Esenyurt ta çantasını aldıkları kadını sürüklediler #2

    SUÇ MAKİNELERİ YAKALANDI

    Polis 27 ayrı suç kaydı bulunan M.Y., 15 ayrı suçtan kaydı bulunan A.D., 4 ayrı suç kaydı bulunan H.Ş., 1 suç kaydı bulunan İ.S.'yi yakaladı.

    Bu kişilerde ayrıca kapkaç sonucu aldıkları 2 kişiye ait telefon ve bir çalıntı plaka da ele geçirildi.

    Esenyurt ta çantasını aldıkları kadını sürüklediler #3

    Esenyurt ta çantasını aldıkları kadını sürüklediler #4

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