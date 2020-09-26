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- Esenyurt'ta çantasını aldıkları kadını sürüklediler
Esenyurt'ta çantasını aldıkları kadını sürüklediler
Esenyurt'ta çantasını vermek istemeyen bir kadını otomobil ile sürükleyen ve birçok suçtan kayıtları bulunan 4 şüpheli yakalandı.
- DHA
- 26.09.2020 - 09:44
- Güncelleme : 26.09.2020 - 09:44
Esenyurt'taki Balıkyolu Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde meydana gelen olayda, otomobildeki 4 şüpheli adres sorma bahanesiyle yabancı uyruklu bir kadının yanına yaklaşarak çantasını alıp, kaçmaya çalıştı.
Çantasını vermek istemeyen kadın ise sürüklendi. Şikayet üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından güvenlik kamera kayıtları incelenerek şüpheliler tespit edildi.
Esenyurt'ta çantasını aldıkları kadını sürüklediler VİDEO
SUÇ MAKİNELERİ YAKALANDI
Polis 27 ayrı suç kaydı bulunan M.Y., 15 ayrı suçtan kaydı bulunan A.D., 4 ayrı suç kaydı bulunan H.Ş., 1 suç kaydı bulunan İ.S.'yi yakaladı.
Bu kişilerde ayrıca kapkaç sonucu aldıkları 2 kişiye ait telefon ve bir çalıntı plaka da ele geçirildi.