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Esenyurt'ta çantasını aldıkları kadını sürüklediler

Esenyurt'ta çantasını aldıkları kadını sürüklediler

Esenyurt'ta çantasını vermek istemeyen bir kadını otomobil ile sürükleyen ve birçok suçtan kayıtları bulunan 4 şüpheli yakalandı.