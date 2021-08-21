Esenyurt’ta çatıdan düşen genç kızın yakınları konuştu

Binanın çatısında TikTok videosu çekerken düşerek hayatını kaybeden genç kızın yakınları, müteahhidin ihmali olduğunu söyledi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki Kübra Doğan, TikTok için video çektiği esnada çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Doğan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Otopsi işlemleri sürerken burada bekleyen yakınları da olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“MÜTEAHHİDİN DE BÜYÜK KUSUR VAR, PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Havalandırma boşluğu için ucuz bir plastiğin çatıya konulduğunu aktaran genç kızın amcası Nebi Doğan, “Çatıda insanın bir işi olur, kiremit düşer, kiremit bozulur. Orada müteahhidin de büyük kusuru var. Peşinin bırakmayacağız. Kız ayağını atar atmaz kırılıp 9’uncu kattan yere düşüyor. Oranın üzerine bir sac, sağlam bir şey konulması lazımdı.” dedi.

TikTok videosu için canından olan genç kızın yakınları konuştu VİDEO

“TİKTOK VİDEOLARI İÇİN UYARDIK, GENÇLİK SÖZ DİNLEMİYOR”

Amca Doğan, “TikTok videoları için uyarıyorduk ama gençlik söz dinlemiyor. Mardin’den misafirliğe gelmişti. Orada ihmal olmasa kız düşmez. Yarın öbür gün orada oturan bir dairenin anteni bozulur, oraya çıkılacak tabi.” diye konuştu.

Genç kızın yakınlarından Yılmaz Doğan ise “Çatıda video çekiyor. Herhalde sosyal medyada paylaşacak, aşağı inecek. Güneşte çürümüş plastik kırılıyor.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu VİDEO

CENAZESİ MARDİN’E GÖTÜRÜLECEK

Öte yandan, genç kızın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin Midyat’a götürülerek defnedileceği öğrenildi.