Esenyurt’ta Çeçen asıllı grubun saldırısı

Bir siteye girmeye çalışan Çeçen asıllı olduğu ileri sürülen grubun, güvenlik görevlilerine saldırdığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Sultaniye Mahallesi’ndeki bir siteye girmek isteyen Çeçen asıllı olduğu iddia edilen grup, siteye alınmayınca güvenlik görevlileri ile tartışmaya başlamış ilerleyen dakikalarda ise görevlilere ellerindeki sopalarla saldırmıştı.

Kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları gözaltına almış ve evlerindeki aramalarda tabanca, pompalı tüfek ve jammer cihazı ele geçirmişti.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar ise kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

YAŞANAN O ANLARIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik görevlilerine sopalarla saldırmak isteyen grubun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde güvenlik bariyerleri kırarak siteye giren şahısların ellerindeki sopalarla güvenlik görevlilerine saldırdığı ve kendilerini korumak isteyen görevlileri kovaladığı görüldü.