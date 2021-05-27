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    Esenyurt'ta çelik kasa çalan hırsızlar yakalandı

    Bir restorandaki çelik kasayı çalan 2 hırsız, kamera kayıtlarından tespit edilmesinin ardından yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 27.05.2021 - 11:31
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    Esenyurt'ta çelik kasa çalan hırsızlar yakalandı

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı’ndaki bir restoranda hırsızlık olayı meydana geldi.

    Gece yarısı gelen 2 şüpheli, restoranın kapısını zorla açıp, içeri girerek, değerli eşya aradı.

    Ardından da çelik kasayı sürükleyerek, restorandan çıkarıp, çaldı.

    ÇELİK KASAYI GÖREMEYİNCE POLİSİ ARADI

    Sabah iş yerine geldiğinde çelik kasanın çalındığını gören restoran sahibi, durumu polise haber verdi.

    Hemen harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyip, parmak izi incelemelesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışmaya başladı.

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    5 SAATTE YAKALANDILAR

    Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin T.K. ve C.B. olduğu tespit edildi. Sokak kameralarında yapılan çalışmalardan şüphelilerin bir hurdacıya gittiğini belirleyen polis ekipleri, T.K. ve C.B.’yi üzerlerinde kasadan çıkan kredi kartları ve bin 500 lira ile yakaladı.

    TUTUKLANDILAR

    Daha önce hırsızlık suçlarına karıştığı belirlenen T.K. ve C.B.’nin kasayı bir arazide çekiçle açtığı belirlendi. İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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