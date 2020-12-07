Esenyurt'ta 'cenazemiz var' diye toplanıp kumar oynadılar

Esenyurt'ta 'cenazemiz var' diye toplanıp kumar oynadılar

Sokağa çıkma kısıtlamasında ihbar üzerine gidilen dernek adresinin, kumarhane olduğu otaya çıktı. Suçüstü yakalanan şüpheliler, cenazeleri olduğu için bir araya geldiğini iddia etti.

Hafta sonu tüm ülkede sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı ve yalnızca belirli sebeplerle sokağa çıkılmasına izin verildi.

İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, dün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir iş hanında vatandaşların olduğu ihbarını aldı.

2 ŞÜPHELİ DURDURULDU

İhbar üzerine içeriye giren polis ekipleri dışarı çıkmaya çalışan 2 kişiyi durdurdu.

CENAZE İÇİN TOPLANDIKLARINI SÖYLEDİLER

Han içerisinde 2 ayrı daireye giren polis, salgın tedbirlerine uyulmadığı ve kumar oynandığını tespit etti. Polisin kumar masasında yakalamasına rağmen şahıslar dernek olduklarını ve cenazeleri olduğu için toplandıklarını söyledi.

BİNLERCE LİRA CEZA

İçeride bulunan 11 kişiye, hem kapalı alanda sigara içmekten hem de salgın tedbirlerine uymamaktan binlerce lira ceza yazıldı. İki mekan da belediye ekipleri tarafından mühürlendi.