Esenyurt'ta cep telefonu hırsızlığı

Duvar üzerinde sohbet eden iki arkadaşın yanlarında duran cep telefonunu fark eden hırsız, saniyeler içinde amacına ulaştı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ilginç bir hırsızlık yaşandı.

Zafer Mahallesi'nde istinat duvarının üstüne oturan iki arkadaştan biri, sohbet esnasında cep telefonunu yanına koydu.

Sohbete dalıp hırsızın hedefi oldular

O sırada bölgeden geçen yabancı uyruklu bir şahıs ise telefonu gözüne kestirdi. Şahıs önce etrafı kontrol etti ardından harekete geçti.

Büyük adımlarla gençlerin yanına yaklaşan şahıs telefonu çalıp ortadan kayboldu. İHA'nın haberine göre; telefonun sahibi de bir süre sonra durumu fark etti.