Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
476.830
0.55%
BTXN Coin
12.69
-0.85%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Esenyurt'ta cep telefonu hırsızlığı

    Duvar üzerinde sohbet eden iki arkadaşın yanlarında duran cep telefonunu fark eden hırsız, saniyeler içinde amacına ulaştı.
    • 29.05.2022 - 11:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta cep telefonu hırsızlığı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ilginç bir hırsızlık yaşandı.

    Zafer Mahallesi'nde istinat duvarının üstüne oturan iki arkadaştan biri, sohbet esnasında cep telefonunu yanına koydu.

    Sohbete dalıp hırsızın hedefi oldular

    O sırada bölgeden geçen yabancı uyruklu bir şahıs ise telefonu gözüne kestirdi. Şahıs önce etrafı kontrol etti ardından harekete geçti.

    Büyük adımlarla gençlerin yanına yaklaşan şahıs telefonu çalıp ortadan kayboldu. İHA'nın haberine göre; telefonun sahibi de bir süre sonra durumu fark etti.

    Esenyurt ta cep telefonu hırsızlığı #1

    Esenyurt ta cep telefonu hırsızlığı #2

    Esenyurt ta cep telefonu hırsızlığı #3


    İlginizi Çekebilir

    Jorge Jesus, Fenerbahçe ile maaş konusunda anlaştı
    Transfer dosyası

    Jorge Jesus, Fenerbahçe ile maaş konusunda anlaştı

    Burcu Özberk sütyen takmadı, eğilince frikik geldi! Gören gözlerini alamadı
    Medya

    Burcu Özberk sütyen takmadı, eğilince frikik geldi! Gören gözlerini alamadı

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir