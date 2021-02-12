İki grup arasında çıkan kavgada, görev istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru Yaşar A. silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Sanayi Sitesi'nde, kimliği belirsiz kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, taraflar yanlarında getirdikleri silahla birbirilerine ateş etti.

OLAY YERİNDE BULUNAN POLİS VURULDU

O sırada olay yerinde bulunan görev istirahatli polis memuru Yaşar A., kavgaya karışan tarafların silahından çıkan kurşunla yaralanarak yere yığıldı. Şüpheliler otomobille olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada polis memuru yaralandı

HASTANEYE KALDIRILDI

Yerde yardım bekleyen memur Yaşar A.'ya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Yaralı memur daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarka tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda ekip ise bölgede güvenlik önlemi alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlatttı.

Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerden biri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin diğer şüpheli kişi ya da kişileri yakalama çalışmaları sürüyor.