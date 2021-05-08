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    Esenyurt'ta çocuğu döven genci linç ettiler

    Esenyurt’ta sokakta oyun oynayan iki çocuğun kavgasına ailelerin dahil olmasıyla ortalık karıştı.
    • İHA
    • 08.05.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 11:12
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    Esenyurt'ta çocuğu döven genci linç ettiler

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesinde oyun oynayan iki çocuk arasında tartışma başladı.

    Taraflardan biri diğer çocuğu dövmesi üzerine çocuğun ailesi sokağa indi. Karşısında aile büyüklerini gören çocuk, cebinde bulunan bıçağı çekti.

    Bıçak çekildiğini gören aile bireyleri deliye dönerek çocuğun üzerine yürüdü. Durumu gören ağabey ise kardeşini korumak için olay yerine geldi.

    FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜLER

    Çocuğun bıçak çekmesine sinirlenen aile, çocuk ve ağabeyini yumruk yağmuruna tuttu. Aldığı darbelere dayanamayan ağabey ve kardeşi yere yığıldı.

    Bunu fırsat bilen aile üyeleri tekmelemeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt'ta çocuğu döven genci linç ettiler ViDEO

    Esenyurt dayak

    Esenyurt dayak

    Esenyurt dayak

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