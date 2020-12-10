Esenyurt’ta çocuklara sinirlendi, pompalı tüfekle dehşet saçtı

Kapısının önünde top oynayan çocuklara sinirlenen adam, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1343. Sokak'ta bulunan apartmanda yaşayan Mithat B., dışarıda top oynayan çocukların seslerinden rahatsız oldu.

Evinden çıkan Mithat B., çocuklarla tartışmaya başladı. Çocuklara bağırması üzerine o an sokakta bulunan genç bir kız, Bayramoğlu’nu uyardı.

POMPALI TÜFEK ALDI

Bunun üzerine Mithat B. kızın üzerine yürürken, başka bir genç adama yumruk attı. Tartışmadan sonra yaşadığı apartmana dönen adam, evinden aldığı pompalı tüfekle tekrar dışarı çıktı.

ÇOCUKLARA DOĞRULTUP, HAVAYA ATEŞ AÇTI

Yanında getirdiği tüfeği önce sokaktaki çocuklara doğrultan öfkeli adam, havaya bir el ateş edip, sonra apartmana geri döndü. Yaşananları gören sokaktaki vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİS, HAREKETE GEÇTİ

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mithat B.'yi bina içinde yakaladıktan sonra gözaltına aldı. Tüfeğine de el konulan şüpheli ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezi'ne götürüldü.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sokaktaki çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerine Mithat B.'nin, sokaktaki çocuklarla tartışması, pompalı tüfeği çocuklara doğrultup daha sonra da havaya ateş etmesi ve gözaltına alındığı anlar yansıdı.





















