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    Esenyurt'ta dakikalar içinde 200 bin TL’lik soygun

    Ev sahiplerine aldırış etmeden salonda bulduğu eşyalarıp toplayıp kaçan hırsız, polisi harekete geçirdi.
    • 21.04.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 14:19
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    Esenyurt'ta dakikalar içinde 200 bin TL’lik soygun

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ndeki bir eve balkondan giren hırsız, 2 tablet bilgisayar, 1 laptop, 2 kol saati ve binlerce lira nakit parayı çalıp ortadan kayboldu.

    Hırsızlık anları ise evin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    200 bin liralık zarara sebep oldu

    Yaklaşık 200 bin TL’lik soygun yaptığı belirlenen şahsın rahat tavırları ise dikkat çekti.

    Esenyurt ta dakikalar içinde 200 bin TL’lik soygun #1

    Ev sahibi isyan etti: Bu ikinci soygun

    İHA'nın haberine göre; ev sahibi Kaan Doğan ise güvenlikli sitede evlerinin ikinci kez soyulduğunu söyleyerek yetkililerin bir an önce önlem anlaması gerektiğini belirtti.

    Esenyurt'ta dakikalar içinde 200 bin TL’lik soygun VİDEO

    "Kapıyı tornavidayla açıp girmiş"

    Kaan Doğan, "Nişanlım ve arkadaşı, çocuklarıyla beraber saat 04.30 gibi sahura kalkıyorlar. Sahuru yaptıktan sonra yatıyorlar. Saat 05.00 gibi tanımadığımız biri önce içeriyi kontrol ediyor. Bir saat site içerisinde gezdikten sonra saat 06.00 sıralarında bu kapıdan içeri giriyor. Bir buçuk dakika kapıyı zorluyor. Tornavida kullanarak kapıyı açıp içeri giriyor. 2 tane tablet, 1 tane bilgisayar, 2 tane kol saatimiz gitti. Bir miktar paramızı çaldılar. Ortalama 200 bin TL’yi buluyor. Özel sitede oturuyoruz. Güvenliğimiz var. Her şeyimiz mevcut. Aidat ödüyoruz. Ama karşılığında aldığımız hizmet, 4 ayda evimize 2 kere hırsız giriyor. Evimizin her tarafına kamera taktık. Korkuyoruz. Mağduruz. İnsanlar evde uyuyamıyorlar." dedi.

    Esenyurt ta dakikalar içinde 200 bin TL’lik soygun #2


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