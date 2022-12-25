Dayaktan kaçarak babasının evine sığınan eşinin peşini bırakmayan koca, kayınpederinin minibüsünü parçaladı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, aile yardım istedi.

Karpuz Ailesi, Düzce'de hasta ziyaretine gitti; bu sırada Aşkın Y. adlı şahıs, kızları Semra Karpuz'u kaçırdı.

İkili bir ay sonra nikah kıydı.

Aradan geçen 4 ayın sonunda Semra Y., dayak yediğini belirterek Aşkın Y.'den boşamak istediğini söyledi.

Minibüse baltayla saldırdılar

Karpuz Ailesi, kızlarını alarak İstanbul’un Esenyurt ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki evlerine döndü.

Geçen cuma sabahı Aşkın Y. ve arkadaşları Karpuz Ailesi’nin evinin önünde gelerek park halindeki minibüse baltayla saldırdı.

Aile, şikayetçi oldu

Minibüsü parçalayan saldırganlar, hızlıca kaçtı.

Aile ise polise giderek şikayetçi oldu.

Esenyurt'ta damat dehşeti: Baltayla minibüsü parçaladı ViDEO

“Karakola gittiğimde ‘biz karışamayız' dediler”

DHA’ya konuşan baba Hakkı Karpuz, “Damadımın ağabeyi Düzce'de ağır hastaydı ‘illa ziyarete gelin’ dediler bizde kalktık gittik. Oralarda bir hafta kaldık. Bir ev buldum, orada yaşamaya başladık. İkinci akşam kızımı alıp götürdüler, kızımı kaçırdılar. Neden böyle yaptın diye sorduğumuzda 'kızın 28 yaşında karakola gidin, karakol ne yaparsa' dedi. Karakola gittiğimde ise bana 'kız 28 yaşında biz karışamayız' dediler. Aradan 4 ay geçti, biz yanlarına gittik. Düzce'de eşim hastalandı astım hastası olduğu için hastaneye götürdük.

“Bilmediğim yerlere götürüp dayak atıyor”

Bir baktım bizim kızımız da orada. Yüzü kızarmış, dudağı şişmişti. Tesadüfen karşılaştık. Bana 'son bir aydır dayak yiyorum, size göstermiyorlar, bilmediğim yerlere götürüp dayak atıyor' dedi. Savcılığa gidip boşanma dilekçesi vereceğini söyledi. Düzce'de Cumhuriyet savcılığına gidip ifadesini verdi. Ailesi ‘kızla oğlan konuşsun anlaşsınlar’ dedi. Mutfakta bir saat konuştular, anlaşamadılar. Gece saat 04.30'da kızımı alıp çıkıp İstanbul'a geldim. Cuma sabahı gelip arabanın camını kırdılar. Sürekli tehdit ediyorlar.” dedi.

“Devamlı tehdit alıyoruz”

Ağabey Müslüm Karpuz ise “Evinizi dağıttık, arabanızı dağıttık bu akşam da geleceğiz yine yapacağız' şeklinde devamlı tehdit alıyoruz. Bizim maddi durumumuz iyi değil, iş yapamıyoruz. Cumhuriyet Başsavcısı’na sesleniyorum, lütfen bize yardımcı olun. Kız yanımızda her zaman yanımızda olacak arkasındayız.” diye konuştu.