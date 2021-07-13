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Esenyurt’ta darbettiği eşinin arkasına gizlendi

Esenyurt’ta darbettiği eşinin arkasına gizlendi

Sokak ortasında eşine şiddet uyguladığı iddia edilen bir kişiye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Şiddete maruz kalan kadın ise duruma müdahale ederek kocasını darbedilmekten kurtardı.