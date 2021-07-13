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- Esenyurt’ta darbettiği eşinin arkasına gizlendi
Esenyurt’ta darbettiği eşinin arkasına gizlendi
- İHA
- 13.07.2021 - 11:29
- Güncelleme : 13.07.2021 - 11:32
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi’ndeki sokak ortasında eşine bağıran ve şiddet uygulamaya çalışan bir kişiye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.
Bir grup vatandaşın üstüne yürüdüğü ve darbetmek istediği adam çareyi eşinin arkasına saklanmakta buldu.
Vatandaşların tepkisini yumuşatmaya çalışan kadın ise arkasına saklanan kocasını dayak yemekten kurtardı.
“SENİ ÖLDÜRSE DAHA MI İYİ”
Bu sırada çocuklarıyla olay yerinden geçen bir kadın ise, "Seni öldürse daha mı iyi" diyerek kocasını koruyan kadına tepki gösterdi.
Bir süre sonra vatandaşların sakinleşmesiyle son bulan olayda, adam arkasına saklandığı eşi ile birlikte olay yerinden uzaklaştı.
O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt’ta darbettiği eşinin arkasına gizlendi ViDEO