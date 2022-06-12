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    Esenyurt'ta dayakçı kocaya linç girişimi

    Eşini darbettiği öne sürülen bir şahıs, mahallelinin elinden güçlükle kurtuldu.
    • 12.06.2022 - 09:33
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    Esenyurt'ta dayakçı kocaya linç girişimi

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşayan bir kadın, iddialara göre tartışma yaşadığı kocası tarafından şiddet gördü.

    Kadının yardım çığlıkları ise mahalleliyi sokağa döktü.

    Tekme tokat darbedildi

    Duruma tepkisiz kalamayan vatandaşlar, kadının peşinden gelen saldırganı tekme tokat dövdü.

    Polis ekipleri müdahale etti

    Olay yerine polisin gelmesine rağmen şahsı dövmeye devam eden komşular, polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Takviye ekiplerin gelmesiyle şahıs linç edilmekten kurtarılırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İHA'nın haberine göre çift ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Esenyurt ta dayakçı kocaya linç girişimi #1


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