Dolar
7.3214
-0.4852%
Euro
8.7188
0.2034%
Altın
1957.53
1.4474%
Borsa
1107.69
-0.1118%
G. Altın
461.076
1.1395%
Bitcoin
83796.68
0.4782%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Esenyurt'ta dayısını önce dövdü sonra bıçaklayarak öldürdü

    Polis, katil zanlısı yeğen ve yanındaki kişiyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
    • DHA
    • 28.08.2020 - 12:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta dayısını önce dövdü sonra bıçaklayarak öldürdü

    İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir sitede yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin E.'nin yanına, misafir olarak yeğeni Göker H. ve Murat D. geldi.

    Gecenin ilerleyen saatlerinde evdekiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

    BİNA SAKİNLERİ KAPIYI ÇALARAK UYARDI

    Daireden yükselen sesler üzerine bina sakinleri kapıyı çalarak sessiz olmalarını söyledi. Durumdan şüphelenen ve site güvenliklerine haber veren bina sakinleri, tekrar kapıya gitti.

    Esenyurt ta dayısını önce dövdü sonra bıçaklayarak öldürdü #1

    GÜVENLİK GÖREVLİLERİ BIÇAKLANMIŞ HALDE BULDU

    Evdekiler panikleyerek kaçarken, içeri giren güvenlikler odalardan birinde dayı Hüseyin E. 'yi darbedilip karnından bıçaklanmış halde buldu. Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.  112 ekipleri 70 yaşındaki adamı ambulansla hastaneye kaldırdı; ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüseyin E., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Esenyurt ta dayısını önce dövdü sonra bıçaklayarak öldürdü #2

    “YEĞENLERİ ÖLDÜRDÜ”

    Esenyurt Asayiş Büro ekipleri kaçan Yeğen Göker H. ve Murat D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

    Yaşanan olayı anlatan bir bina sakini, “Bağırış ve  gürültü üzerine uyandık. Kalktığımızda  güvenlikler vardı.  Güvenlikler bize 'Panik yapmayın, adam ölmedi yaşıyor' dediler. Ambulansla götürdüler.  Sonradan öğrendik yeğenleriymiş öldürenler.” diye konuştu.

    Görüş Bildir