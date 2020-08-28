Esenyurt'ta dayısını önce dövdü sonra bıçaklayarak öldürdü

Polis, katil zanlısı yeğen ve yanındaki kişiyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir sitede yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin E.'nin yanına, misafir olarak yeğeni Göker H. ve Murat D. geldi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde evdekiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

BİNA SAKİNLERİ KAPIYI ÇALARAK UYARDI

Daireden yükselen sesler üzerine bina sakinleri kapıyı çalarak sessiz olmalarını söyledi. Durumdan şüphelenen ve site güvenliklerine haber veren bina sakinleri, tekrar kapıya gitti.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ BIÇAKLANMIŞ HALDE BULDU

Evdekiler panikleyerek kaçarken, içeri giren güvenlikler odalardan birinde dayı Hüseyin E. 'yi darbedilip karnından bıçaklanmış halde buldu. Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. 112 ekipleri 70 yaşındaki adamı ambulansla hastaneye kaldırdı; ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüseyin E., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

“YEĞENLERİ ÖLDÜRDÜ”

Esenyurt Asayiş Büro ekipleri kaçan Yeğen Göker H. ve Murat D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşanan olayı anlatan bir bina sakini, “Bağırış ve gürültü üzerine uyandık. Kalktığımızda güvenlikler vardı. Güvenlikler bize 'Panik yapmayın, adam ölmedi yaşıyor' dediler. Ambulansla götürdüler. Sonradan öğrendik yeğenleriymiş öldürenler.” diye konuştu.