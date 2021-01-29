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    Esenyurt'ta dilencilik yaptırılan 16 çocuk, koruma altına alındı

    Farklı noktalarda dilencilik yapan yabancı uyruklu 16 çocuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı devlet yurtlarına yerleştirilerek koruma altına alındı.
    • İHA
    • 29.01.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 09:47
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    Esenyurt'ta dilencilik yaptırılan 16 çocuk, koruma altına alındı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde alışveriş merkezleri, trafik ışıkları ve camii önlerinde dilencilik yaptırılan yaşları 3-16 arasında değişen 16 yabancı uyruklu çocuk, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık çalışması sonucu tespit edildi.

    Çocuklar, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince ailelerinden alınarak gözetim altına alındı.

    SOSYAL HİZMETLERE TESLİM EDİLDİ

    Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 16 çocuk, 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' gerekçesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı devlet yurtlarına yerleştirilerek koruma altına alındı.

    5 AİLE GÖZALTINDA

    Çocuklarına zorla dilendiren ve teşvik eden 5 aile ise gözaltına alındı haklarında soruşturma başlatıldı.

     


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    Esenyurt ta dilencilik yaptırılan 16 çocuk, koruma altına alındı #2

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    Esenyurt ta dilencilik yaptırılan 16 çocuk, koruma altına alındı #4

    Esenyurt ta dilencilik yaptırılan 16 çocuk, koruma altına alındı #5

    Esenyurt ta dilencilik yaptırılan 16 çocuk, koruma altına alındı #6

    Esenyurt ta dilencilik yaptırılan 16 çocuk, koruma altına alındı #7

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