Esenyurt'ta dini nikahlı eşiyle kavga etti, 4’üncü kattan düşüp öldü

Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, kadının eve gelen polise eşinden şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi 831 Sokak'ta bulunan binanın 4’üncü katında oturan Sevcan Demir (23), dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Kenan Danış ile gece saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Yaşanan tartışmayı duyan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polise Sevcan Demir, şikayetçi olmadığını söyledi.

Bunun üzerine polis ekipleri de olay yerinden ayrıldı.

1 SAAT SONRA DÜŞTÜ

İddiaya göre, yaklaşık 1 saat sonra ikili arasında tekrar bir tartışma yaşandı.

İkinci tartışmada Sevdan Demir, henüz bilinmeyen bir nedenle dördüncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Demir'e ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

DİNİ NİKAHLI EŞ GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye kaldırılan Demir'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Sevcan Demir'in dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Kenan Danış'ın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Polis ekipleri olayın meydana geldiği dairede ve apartman boşluğunda detaylı inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.