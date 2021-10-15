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- Esenyurt'ta doğalgaz patlaması nedeni ile iki daire alevlere teslim oldu
Esenyurt'ta doğalgaz patlaması nedeni ile iki daire alevlere teslim oldu
- İHA
- 15.10.2021 - 09:21
- Güncelleme : 15.10.2021 - 09:50
Doğalgaz patlaması nedeni ile 2 daire alevlere arasında kaldı.
İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı binaya ait olan doğalgaz hattında patlama yaşandı.
Nedeni henüz bilinmeyen yangında, bina girişindeki kağıt yığınlarına sıçramasıyla alevler büyüdü.
APARTMAN BOŞALTILDI
Yangının üst katlara da sıçraması nedeni ile bina sakinleri kısa sürede apartmanı boşalttı. Sokağa dökülen vatandaşlar yangını gözyaşları içinde izledi.
Esenyurt'ta doğalgaz patlaması nedeni ile iki daire alevlere teslim oldu ViDEO
İKİ DAİRE ALEVLERE TESLİM OLDU
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Büyüyen yangın nedeni ile binadaki 1 ve 2'nci kattaki daireler alevlere teslim oldu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çevredeki binalara sirayet etmeden söndürülen yangında, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Binada büyük hasar yaşanırken, yangnın çıkış nedeni ile ilgili de inceleme başlatıldı.