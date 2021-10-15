Esenyurt'ta doğalgaz patlaması nedeni ile iki daire alevlere teslim oldu

Esenyurt'ta doğalgaz patlaması nedeni ile iki daire alevlere teslim oldu

Doğalgaz hattındaki patlama nedeni ile kısa sürede büyüyen yangın, 3 katlı apartmanı sardı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Doğalgaz patlaması nedeni ile 2 daire alevlere arasında kaldı.

İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı binaya ait olan doğalgaz hattında patlama yaşandı.

Nedeni henüz bilinmeyen yangında, bina girişindeki kağıt yığınlarına sıçramasıyla alevler büyüdü.

APARTMAN BOŞALTILDI

Yangının üst katlara da sıçraması nedeni ile bina sakinleri kısa sürede apartmanı boşalttı. Sokağa dökülen vatandaşlar yangını gözyaşları içinde izledi.

Esenyurt'ta doğalgaz patlaması nedeni ile iki daire alevlere teslim oldu ViDEO

İKİ DAİRE ALEVLERE TESLİM OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Büyüyen yangın nedeni ile binadaki 1 ve 2'nci kattaki daireler alevlere teslim oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredeki binalara sirayet etmeden söndürülen yangında, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Binada büyük hasar yaşanırken, yangnın çıkış nedeni ile ilgili de inceleme başlatıldı.