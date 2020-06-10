Esenyurt'ta doktorlara bıçaklı demir çubuklu saldırı

Babasının kimliğini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir şahıs, Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir şahıs, babası için ilaç yazdırmak istedi ancak kimlik beyan etmediği için doktorlar ilaçları yazmadı.

Doktorların kimliğin getirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine oradan ayrılan kişi, kısa süre sonra elinde bir bıçak ve demir çubukla sağlık merkezini bastı.

DEMİR ÇUBUĞU DOKTORUN BOĞAZINA DAYADI

Sağlık çalışanlarına küfür ve hakaret eden saldırgan, elindeki demir çubuğu sağlık merkezindeki doktorun boğazına dayadı. Saldırgan, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalışan diğer doktoru fark etti. Elindeki demir çubuğu olayı görüntüleyen doktora doğru fırlatan saldırgan, içeridekileri de tehdit etmeye başladı.

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"EVDEN SİLAH ALIP GELECEĞİM"

Demir çubuğun kimseye isabet etmemesi sonucu herhangi bir yaralanma olmadı. Saldırgan, "Evden silah alıp geleceğim" diyerek sağlık merkezinden ayrıldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine içeridekiler, sağlık merkezinin giriş kapılarını kilitleyip polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, sağlık merkezi önünde nöbet tuttu.

Sağlık çalışanları Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, saldırgandan şikayetçi oldu.

SALDIRGAN YAKALANDI

Sağlık merkezindeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, saldırganın Enginay E. olduğunu tespit etti. Evine baskın düzenleyen ekipler, olaydan 1 saat sonra şüpheliyi gözaltına aldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

OLAYDAN SONRA BABASI GELİP İLAÇ YAZDIRDI

Öte yandan, incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli Enginay E.'nin babasının, olaydan yaklaşık bir saat sonra kimliğiyle geldiği sağlık merkezinde ilaçlarını yazdırdığı görüldü.