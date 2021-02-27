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- Esenyurt'ta dolaşan gençler: Kısıtlamadan haberimiz yoktu
Esenyurt'ta dolaşan gençler: Kısıtlamadan haberimiz yoktu
Polis denetimine takılan 3 genç, kısıtlama günü neden dışarıda oldukları sorusuna "Haberimiz yoktu" cevabını verdi.
- İHA
- 27.02.2021 - 13:48
- Güncelleme : 27.02.2021 - 13:54
Ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki ekipler, vatandaşları tek tek durdurarak neden dışarıda olduklarını sordu.
"KISITLAMA OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"
Kısıtlamalara uymayanlar hakkında cezai işlem tutanağı düzenlenirken, dışarıya çıkan 3 arkadaşın polislere "Kısıtlamadan haberimiz yoktu" diyerek cevap vemresi oldukça dikkat çekti.
Esenyurt'ta dolaşan gençler: Kısıtlamadan haberimiz yoktu VİDEO