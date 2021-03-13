Esenyurt’ta döner bıçaklı kavga: 3 yaralı

Yabancı uyruklu gruplar arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine döner bıçakları ve sopalarla saldırdı. Kavgada 3 kişi yaralandı.

Esenyurt’ta Bağlarçeşme Mahallesi’nde yabancı uyruklu 2 grup arasında kavga çıktı.

Dün akşam saatlerinde laf atma meselesi yüzünden çıkan kavgada ortalık bir anda karıştı.

Taraflar birbirlerine sopalar ve döner bıçakları ile müdahale etti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine ihbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kavgada yaralanan 3 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis, kavganın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.