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    Esenyurt’ta döner bıçaklı kavga: 3 yaralı

    Yabancı uyruklu gruplar arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine döner bıçakları ve sopalarla saldırdı. Kavgada 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 10:51
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    Esenyurt’ta döner bıçaklı kavga: 3 yaralı

    Esenyurt’ta Bağlarçeşme Mahallesi’nde yabancı uyruklu 2 grup arasında kavga çıktı.

    Dün akşam saatlerinde laf atma meselesi yüzünden çıkan kavgada ortalık bir anda karıştı.

    Taraflar birbirlerine sopalar ve döner bıçakları ile müdahale etti.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine ihbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

    Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Esenyurt’ta döner bıçaklı kavga: 3 yaralı #1

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Kavgada yaralanan 3 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

    GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

    Polis, kavganın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

    Esenyurt’ta döner bıçaklı kavga: 3 yaralı #2

    Esenyurt’ta döner bıçaklı kavga: 3 yaralı #3

    Esenyurt’ta döner bıçaklı kavga: 3 yaralı #4

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