İstanbul Esenyurt'ta bir sokak düğününde atılan havai fişekler bir evin çatısında yangına neden oldu.

İstanbul Esenyurt'ta akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Atlas Sokak'ta yapılan bir düğün sırasında havai fişekler atıldı.

HAVAİ FİŞEKLER BİR EVİN ÇATISINI YAKTI

Havai fişekler 3 katlı bir evin çatısına düşünce dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda çatı alevlere teslim olurken, evin içinde yaşayan kişiler kendilerini hemen dışarı attı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Esenyurt'ta düğünde atılan havai fişekler, bir evin çatısını yaktı-Video

DÜĞÜN SAHİPLERİ İLE EV SAHİBİ ARASINDA GERGİNLİK

Yangın sonrası ailesi ile birlikte kendini dışarı atan Burhan Aktaş ile düğün sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı, sözlü tartışmalar devam etti. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmakta zorluk yaşadı.

"ÇOLUK ÇOCUK KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK"

Evin sahibinin Burhan Aktaş, "Burada bir sokak düğünü vardı. Eğlence biraz abartıldı. Havai fişek patlatmaya başladılar, fişekler çatıya düşüyor sonra çatıda yangın çıkıyor. İçerideydik çoluk çocuk kendimizi dışarı attık. Yaralı yok evde hasar oluştu" dedi.

İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen 3 katlı evin çatısında hasar meydana gelirken yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

"DİKKATSİZLİK, KİMSE BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİ"

Yangını gören Cihat Ateş “Mahallemizde olan düğün eğlencesinde, hesap edilemeyen bir şekilde havai fişek çatıya sıçradı. Sıçramadan dolayı yangın çıktı. Tabii ki kimse böyle olmasını istemezdi, iki taraf da birbirini tanıyor. Adamın da ocağı, ciğeri yandı. Dikkatsizlik yani. Havai fişek atmak da bir suç ama kimse bilerek, kasıtlı olarak bir ocak yakmak istemez. Yaralı yoktu. Yangın erkenden fark edildi neyse ki. Havai fişekten çıktı. Çatıya fırladı böyle oldu yani” ifadelerini kullandı.