Esenyurt'ta dükkan sahibine yakalanan hırsızlar böyle kaçtı

Suçüstü yakalanan hırsızlar, otomobil ile kaçarken esnaf ile eşine çarptı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir markete giren hırsızlar, kasadaki parayı ve raflardaki sigaraları çaldı.

Aynı hırsızlar bir gün sonra ise Esenyurt'ta işbaşındaydı.

İlçedeki bir dükkana girmeye çalışan şüpheliler, iş yeri sahibi ile eşine yakalandı.

ENGEL OLMAK İSTERKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

İş yerine 5 dakika uzaklıkta oturan Bilgin ve Özlem Bilal çifti, arabalarına binerek dükkanlarının önüne geldi. Hırsızların kaçmaya çalıştığını gören Bilgin Bilal, şüphelilerin aracına çarparak durdurmak istedi. Yakalanacağını anlayan hırsızlar araçlarına binip kaçmaya çalıştı.

Ancak aracından inen iş yeri sahibi Bilgin Bilal ve Özlem Bilal hırsızların peşine düştü. Bu sırada otomobillerine binen hırsızlar iş yeri sahibi Bilgin Bilal’e çarparak, Özlem Bilal’i ise sürükleyerek olay yerinde hızla kaçtı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin eşkalini belirleyip çalıntı plaka ile hırsızlık yaptıklarını tespit etti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların aracının dikiz aynasının kırık olduğunu gördü.

HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI

Çalışmalarını bu yönde derinleştiren polis, belirlenen aracın Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde park halinde olduğunu tespit etti. Takibe alınan araca binmeye çalışan hırsızlık zanlılarından N.C., polis tarafından gözaltına alındı.

"ARACIN ÖNÜNE ATLADIM EZMEYE ÇALIŞTILAR"

Yaşanan korku dolu dakikaları anlatan Bilgin Bilal, “Bizim komşumuz sağ olsun namaza kalkmış sizin kapıyı zorluyorlar diye haber verdi. Daha sonra hemen aracımıza binip dükkânımıza doğru geldik. Ben hırsızlarının dükkânda olduğunu görünce hemen aracımı onların aracının önünü keserek vurdum. Sonra benim eşim inip hırsızlara doğru saldırdı. Ben arabanın önüne atladım ancak gözlerini kırpmadan beni ezmeye çalıştılar. Yerden kalktım bir de arkadan koştum. Şansları vardı kaçtılar ancak bu hırsızlık çetesinin en kısa zamanda cezalandırılmasını istiyorum. Yaklaşık 5 bin TL zararım mevcut” dedi.

"ŞOFÖRÜN BOĞAZINI TUTUP MASKESİNİ İNDİRDİM"

Olay anında sürüklenen Özlem Bilal ise "Dükkanın önüne geldiğimizde eşime arabalarına vur diye bağırdım. Sonra kendimi tutamadım ve arabadan atlayarak üstlerine doğru koştum. Onlar geri vites yaptığında hırsızlarla göz göze geldik ben şoförün boğazından tutup maskesini indirdim. Hırpaladım ancak hiçbir tepki vermeden beni sürüklemeye başladılar. Daha sonra zaten eşimin üzerine araç sürdüler. Benim kollarım, ellerim hep morluk içinde kaldı. Gereken cezayı almalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.