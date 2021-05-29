Kot taşlama atölyesinden bırakılan atık sular, dükkanların içini doldurdu. İş yeri, sahipleri üretimi durdurup suları tahliye etmeye çalıştı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde fabrikaların bulunduğu sokakta kot taşlama atölyesinin atık suları, boruların patlaması ile sokaklara taştı.

10 Nisan’dan bu yana yaşanan su baskını nedeni ile sokaktaki iş yerleri mavi su ile doldu.

Pek çok iş yeri çalışmaya ara vermek zorunda kaldı.

Çevredekiler, atölyenin gideri olmadığı için atık suyu sokağa bıraktığını ileri sürdü.

“ÜRETİMİ DURDURUP SU TAHLİYESİ İLE UĞRAŞIYORUZ”

İşyeri sahibi Recep Karahan, yaşanan olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“10 Nisan’dan beri, biz devamlı İSKİ’ye, Esenyurt Belediyesi’ne müracaatlarda bulunuyoruz. Defalarca geliniyor, rapor tutuluyor ve gidiliyor. O zamandan bu zamana bir şey değişmedi. Daha yeni bugün dönüş yapmak için geldiler. Fabrikamızı su bastı, elektrik panolarımız suyun altında kaldı, defalarca üretimi durdurmak zorunda kaldık. Biz ihracat yapan bir firmayız. Üretimi durdurup, su tahliyesi ile uğraşıyoruz.”

Esenyurt’ta dükkanları atık sular bastı, üretim durdu VİDEO





“BİR ANDA 60 TON SU BASIYORLAR”

“Bizim gibi birçok firmayı su bastı. Zamanında İSKİ’nin burada altyapısı yoktu, firmalar kendi altyapısını yapmış. Normal su dışında buraya bir anda 60 ton su basıyorlar. Bunun içerisinde bir de çakıl var. İSKİ’nin bize söylediği çakıl olması normal.”





“RENK RENK, DEĞİŞİK DEĞİŞİK SULAR AKIYOR”

“Kot yıkama suları bırakılıyor. Renkler değişiyor. Bazen lacivert, bazen siyah oluyor. Renk renk, değişik değişik sular akıyor. İşin kötü tarafı çakılın da olması. Bu çakıl bir süre aktıktan sonra gitmiyor. Tıkandığı zamanda orası komple patlıyor.

Bu çakıllar da kot yıkamada kullanılan çakıllar. Bunlarla ilgili yukarıda daha çok kot yıkama yeri var. Oranın atığının buraya gelmediğini söylüyorlar. Altyapısı farklı yerdenmiş. Biz çevrede firmalar var, onların araştırılmasını istiyoruz. Sonuçta burada su ile hiçbir firma üretim yapmıyor.”





“SOKAK KÖPEKLERİ İÇİYORLAR VE ÖLÜYORLAR”

“Sokak köpekleri var. Biz bunları defalarca buradan su içerken gönderdik. Bunları içiyorlar ve ölüyorlar. Firmaların çoğu bundan dolayı üretimi durdurdu. Biz gece üç defa su baskınından dolayı üretimi durduk. Su tahliyesi yapmaya çalıştık. Islanan mallarımızın kolilerini değiştiriyoruz.”