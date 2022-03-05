Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
562.600
-4.63%
BTXN Coin
37.57
0.99%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Esenyurt’ta ehliyetsiz çocuklar ortalığı birbirine kattı

    Ehliyetsiz olduğu öğrenilen iki çocuk, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayınca aralarında kovalamaca yaşandı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 05.03.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 10:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt’ta ehliyetsiz çocuklar ortalığı birbirine kattı

    Dün akşam saatlerinde İstanbul’un Esenyurt ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde, polis ekipleri şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi.

    Araç içinde bulunan iki çocuk ekiplerin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

    Ara sokakta başlayan kovalamaca çocukların kullandığı aracı, cadde üzerinde hareket eden başka bir araca çarpması ile son buldu.

    KAZA ANI KAMERADA

    Kafa kafaya çarpışan iki araç kullanılamaz hale gelirken, iki çocuk polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

    Yaşanan o kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt’ta ehliyetsiz çocuklar ortalığı birbirine kattı VİDEO

    “EHLİYETİ OLMADIĞI İÇİN KAÇIYORLARDI”

    Yaşanan anlar hakkında konuşan bir esnaf, “Araba ile kaçan 2 çocuğu, polis ekipleri kovalıyordu. O sebeple çocuklar yola bakmadan çıktılar ve o sırada caddeden geçen bir araba ile çarpıştılar. Kaza sonrasında çocukları, polis ekipleri götürdü. Çocuklar öğrenciydi herhalde. Ehliyet olmadığı için kaçıyorlardı. Olayda herhangi bir yaralanma yoktu ama arabalarda hasar büyüktü.” dedi.

    Esenyurt’ta ehliyetsiz çocuklar ortalığı birbirine kattı #1

    Esenyurt’ta ehliyetsiz çocuklar ortalığı birbirine kattı #2

    Esenyurt’ta ehliyetsiz çocuklar ortalığı birbirine kattı #3

    Esenyurt’ta ehliyetsiz çocuklar ortalığı birbirine kattı #4


    İlginizi Çekebilir

    Pera Palas'ın Reşat Bey'i Engin Hepileri'nin eşi de oyuncu çıktı! Setten nikah masasına...
    Medya

    Pera Palas'ın Reşat Bey'i Engin Hepileri'nin eşi de oyuncu çıktı! Setten nikah masasına...

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!
    MetaEvren

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!

    Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir
    Gündem

    Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir

    Görüş Bildir