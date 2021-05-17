Gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önce bir manava ardından restorana girdi. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Gece saat 02:30 sıralarında İstanbul’un Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde ehliyetsiz bir sürücü, yönetimindeki 34 FE 2096 plakalı otomobil ile seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü, önce cadde üstündeki bir manava ardından ise savrularak bir restorana girdi.

FACİA ÖNLENDİ

Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza sırasında restoran ve manavda kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

Kaza sonrası konuşan manav sahibi Murat Emektar, “Dükkanımın manav reyonunun komple kepenkleri kırık ve yan taraftaki lokantaya arabanın girdiğini gördük. Baktık ki yaralı arkadaş yerde yatıyordu. Biz de ne olduğunu anlamadık. Memur beyler ehliyetsiz olduğunu söyledi. Bizim dükkanın önünde yaklaşık 20-30 metre bir fren iziyle kaldırıma vuruyor. Sonra dükkana ve ardından da lokantaya giriyor.” diye konuştu.

OTOMOBİLİN KİRALIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin incelemeleri sonrası kazaya karışan otomobilin kiralık olduğu ortaya çıktı.

Manav ve restoranda büyük hasar oluşurken, kazaya karışan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Trafik ekipleri ve vatandaşların uzun uğraşları sonrası otomobil bulunduğu yerden çıkartılarak, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Esenyurt’ta ehliyetsiz sürücü kaza yaptı VİDEO