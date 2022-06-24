Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
363.664
0.00%
BTXN Coin
7.73
-2.27%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Esenyurt’ta ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı

    Video çektiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden dikkatsiz sürücü, önce önündeki bir minibüse çarptı, ardından kaldırıma çıktı. Yaşanan kaza saniye saniye kameralara yansıdı.
    • 24.06.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 13:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt’ta ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı’nda dün sabah saatlerinde seyir halinde olan ehliyetsiz genç, direksiyon başında video çekerken ortalığı birbirine kattı.

    Minibüse çarptı, kaldırıma çıktı

    Hızlı bir şekilde giderken kontrolünü kaybeden sürücü, önce önündeki bir minibüse, ardından çıktığı kaldırımda marketin merdivenlerine çarparak durabildi.

    Şans eseri dikkatsiz genç kazadan ufak sıyrıklarla kurtulurken, kaza anı kameralara yansıdı.

    Esenyurt’ta ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı ViDEO

    “Şok geçirmişti zaten”

    Yaşanan kazayı İHA’ya anlatan Kenan Şenbudak, “Ben dükkanın önünde oturuyordum. Tünelden hızlı bir şekilde araba geldi, durmadı. Araba çok süratliydi. Minibüse vurdu ilk önce. Arkasından az daha kamyona da vuracaktı. Direksiyonu kırınca geldi dükkana girdi. Biz de korktuk ve içeri kaçmak zorunda kaldık. Şoför yaralıydı galiba. Kan falan vardı araçta. Ben içeriden hemen soğuk su getirdim. Şok geçirmişti zaten. Elini yüzünü yıkadılar, kendine geldi. Sonra da etraf kalabalıklaştı. Ehliyeti olmadığı yönünde serzenişlerde bulunuldu. Minibüs şoförü soruyordu, ‘Ehliyetin var mı çıkar rapor tutalım’ diye. Çocuk da, ‘Ehliyetim evde’ gibi bir şeyler söyledi. Biz de tam anlayamadık.” dedi.

    Esenyurt’ta ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı #1


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Erdoğan, cenaze töreninde
    Gündem

    Erdoğan, cenaze töreninde

    Fahriye Evcen sezonu açtı, beyaz mayosuyla teknede süzüldü! Burak Özçivit'i kıskandıracak kareler...
    Medya

    Fahriye Evcen sezonu açtı, beyaz mayosuyla teknede süzüldü! Burak Özçivit'i kıskandıracak kareler...

    Görüş Bildir