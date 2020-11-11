Esenyurt'ta ekmek fırınında hırsızlık yaptı

Esenyurt'ta ekmek fırınında hırsızlık yaptı

Fırına giren bir şüpheli, çalışanlara aldırış etmeden kasadan 800 lira para çaldı. Ekmek fırınındaki hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

6 Kasım Cuma günü saat 01.15 sıralarında İstanbul Esenyurt Çınar Mahallesi'nde sokağa gelen 2 kişiden biri, açık gördüğü fırına girdi.

Fırındaki çalışanların işlerini yaptığı ve dükkanla ilgilenmediğini fark eden hırsız, tezgahın arka tarafına geçerek dolapları karıştırmaya başladı.

Bulduğu 800 lirayı cebine koyan hırsız, çalışanları kontrol edip dükkandan dışarı çıkarak, kendisini bekleyen arkadaşı ile hızla olay yerinden uzaklaştı.

FARKEDİNCE POLİSE HABER VERİLDİ

Daha sonra tezgah kısmına gelen çalışanlar, dolap kapaklarının açıldığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın dükkana girip etrafı kontrol ettikten sonra parayı alıp cebine koyduğu anlar yer alıyor.

















