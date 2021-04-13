Esenyurt'ta, D-100 karayolu yan yolunda hafif ticari araç, elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı.

Esenyurt D-100 karayolu yan yoldan Beylikdüzü girişine bağlanmak isteyen hafif ticari aracın sürücüsü Erhan Kahraman, direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarptı.

Elektrik direğine çarpan araç daha sonra takla atarak, yan yola devrildi.

YARA ALMADAN KURTULDU

Yaşanan kaza nedeniyle Edirne istikameti üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken, sürücü Kahraman yara almadan kurtulmayı başardı.

Olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ekipleri çağrıldı. Otomobilin kaldırılması üzerine trafik normale döndü.

Esenyurt'ta elektrik direğine çarpan araç takla attı VİDEO

"ARABANIN TEKİ ÖNÜME KIRDI"

Bir otomobilin önüne kırdığı için kaza yaptığını söyleyen Kahraman, "Ben de direksiyonu kırdım. Ondan kurtulmak için hamle yaptım." dedi.





















