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    Esenyurt’ta elektrik trafosuna çatal soktu, bomba gibi patladı

    Küçük çocuk elinde bulunan çatalı elektrik trafosunun içine sokunca trafo çocuğun yüzünde patladı. Olayı gören vatandaşlar ve çocuğun ailesi seferber olurken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 19.11.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 10:49
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    Esenyurt’ta elektrik trafosuna çatal soktu, bomba gibi patladı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi’nde, Çınar S. isimli 4 yaşındaki çocuk elindeki çatalı binanın önündeki elektrik trafosuna soktu.

    Çocuk çatalı sokar sokmaz trafoda patlama meydana geldi.

    Patlamanın ortasında kalan çocuk şok oldu

    Trafoda meydana gelen patlamanın içinde kalan küçük çocuk korkması üzeribe şok içinde etrafa koşturdu.

    Çevredeki vatandaşlar ve çocuğun ailesi, vücudunda yanıklar oluşan çocuğun yüzünü ve ellerini suyla yıkadı.

    Daha sonra aile, çocuğu yoldan geçen bir arabaya bindirerek hastaneye götürdü.

    Esenyurt’ta elektrik trafosu çocuğun yüzünde bomba gibi patladı VİDEO

    Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın yaşandığı trafoyu tamir ederek çevresine emniyet şeridi çekti.

    Olay sonrasında sokakta bulunan bazı binaların elektrikleri tamamen kesildi.

    Patlama anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı

    Görüntülerde, küçük çocuğun elindeki çatalı trafoya soktuğu ve trafoda patlama meydana geldiği, küçük çocuğun etrafa koşturduğu görülüyor. O sırada çevredeki vatandaşların ve çocuğun ailesinin yardıma geldiği, küçük çocuğun vücudunu suyla yıkadıkları kameralara yansıyor.

    İHA'nın haberine göre, olayın yaşandığı anı gördüğünü ifade eden Mahmud Şamiye, "Bir ses geldi. Hemen dışarı çıktık. Baktık çocuğun elinde çatal. Trafoya sokmuş. Elinde patlamış. Anne ve babası geldi. Sonra bizim dükkana geldiler. Su istediler. Döktüm biraz. Yüzü, saçı hep siyah olmuş. Derisi soyulmuş. Hastaneye yoğun bakıma götürmüşler. Elektriği kestiler. Tamir yapıyorlar." şeklinde konuştu.

    Esenyurt’ta elektrik trafosuna çatal soktu, bomba gibi patladı #1


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